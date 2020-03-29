Экс-звезда Барселоны остался без клуба – он возмущен действиями руководства и обратится в ФИФА

Бывший игрок Арсенала и Барселоны Алекс Сонг возмущен действиями Сьона, который разорвал контракт с игроком из-за вспышки COVID-19.

Напомним, швейцарский Сьон решил разорвать соглашения с несколькими футболистами из-за финансовых проблем после вспышки коронавируса. Причина – отказ игроков согласиться на уменьшение зарплаты. Одним из пострадавших стал и Алекс Сонг, который в свое время защищал цвета Арсенала и Барселоны.

"Мы будем жаловаться в ФИФА, мой юрист уже работает над этим. Свои права следует защищать. Мы должны были встретиться с президентом в понедельник, затем – во вторник. После этого нам в WhatsApp пришло сообщение с предложением согласиться на снижение зарплаты до 12 тысяч евро. Мы решили сначала обсудить это с руководством, но клуб решил прекратить с нами сотрудничество без каких-либо объяснений.

Это недопустимо. Каждый клуб должен сначала поговорить с игроками, чтобы разрешить ситуацию. Я не допустил ни одной ошибки, чтобы ко мне так относились. Никто в команде не может понять того, что случилось", – цитирует 32-летнего Сонга RMC.

Мессі без Роналду, 4 юні зірки, сенсаційний партнер Маліновського – збірна сезону до втручання коронавірусу