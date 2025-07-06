Сезон 2024/25 Жоау Феликс провел в аренде в Милане. Итальянский клуб решил не выкупать игрока в Челси и он вернулся в лондонский клуб. Впрочем, в составе "синих" места для португальца нет. Феликс уже определился с клубом, в котором бы хотел играть.

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"Видеть Бруну Лаже, тренера, которого знаю и который был важным для моей карьеры, добавляет мне оптимизма относительно решения о будущем. Я с позитивом смотрю на возвращение в Бенфику. И это, возможно, то, к чему склоняюсь больше всего", – цитирует Фабрицио Романо Жоау Феликса.

A Bola добавляет, что трансфер португальского вингера в Бенфику действительно возможен. "Орлы" готовы предложить Челси 30 миллионов евро. Единственное препятствие – это большая зарплата игрока. Бенфика не собирается платить больше, чем четыре миллиона евро.

Феликс за свою карьеру успел поиграть за Атлетико, Челси, Барселону и Милан. Жоау – воспитанник Бенфики и именно оттуда переехал к "матрасникам" за безумные 120 миллионов евро.

К слову, в составе португальского клуба выступает украинский вратарь Анатолий Трубин.

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