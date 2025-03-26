Португальский защитник Жоау Канселу наконец признался, почему в определенный период времени не смог поладить с Гвардиолой.

Защитник саудовского Аль-Хиляля и по совместительству экс-игрок Манчестер Сити Жоау Канселу высказался относительно противоречий, которые возникали у него с Пепом Гвардиолой, когда он выступал за "горожан", сообщает Goal. В частности, между тренером и игроком сложились такие отношения, что последнего клуб был вынужден отправить сначала в аренду в Баварию, а затем в Барселону.

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В частности, отношения тренера и игрока ухудшились после того, как Канселу узнал, что он не попал в стартовый состав после ЧМ-2022. После этого Жоау был настолько разочарованным, что позволил себе носить наушники и слушать музыку тогда, когда Гвардиола настраивал команду перед матчем.

По словам Канселу, он, как и Гвардиола - сильные личности, однако главный Пеп. "Каждый из нас пошел своим путем, но я благодарю Бога за то, что работал с ним. Я чувствовал себя важным в этой группе. Он помог мне вырасти как личности и как игроку", – резюмировал португалец.

Напомним, в текущем сезоне Канселу провел за Аль-Хиляль 20 матчей, в которых отдал 6 ассистов. Контракт португальца действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

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