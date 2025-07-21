Сауль Ньигес перейдет в Трабзонспор на правах свободного агента. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на турецкого журналиста Ягиза Сабунджуглу.

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30-летний испанец провел переговоры с Атлетико по досрочному расторжению соглашения, чтобы переехать в Турцию. Вскоре об этом должны объявить официально. У Ньигеса была одна из самых больших зарплат в команде после продления контракта в 2017-м до 2026 года. После этого он существенно сдал, отправлялся в аренды в Челси и Севильи, но существенных результатов там не достиг и там.

В системе Атлетико Сауль находился с 2009 года после перехода из академии Реала.

Напомним, что за Трабзонспор сейчас выступают 3 украинца: Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.

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