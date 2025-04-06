Саутгемптон официально покинул АПЛ по итогам этого сезона. Вылет команды заставит "святых" продавать своих лидеров, и на Аарона Рамсдейла уже нашлось 2 претендента – Ньюкасл и Борнмут, сообщает TBR Football.

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Рэмсдейл уже выступал за команду Ильи Забарного с 2017 по 2020 годы, периодически отправляясь в аренды, пока не перешел в Шеффилд Юнайтед на постоянной основе, который в 2021 году продал его в Арсенал.

Ньюкасл видит в Рэмсдейле наследника для травматичного Ника Поупа, которому уже 32 года. А Борнмут рассматривает своего экс-игрока в случае, если не удастся выкупить Кепу из Челси.

Добавим, что в Саутгемптон Рэмсдейл перешел перед началом текущего сезона. На его счету 24 матча за "святых", в которых он пропустил 53 гола.

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