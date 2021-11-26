Экс-звезда АПЛ второй раз за год оформил космический гол с центра поля
Опытный полузащитник кипрской Омонии Хорди Гомес сделал весомую заявку на Премию Пушкаша забитым в 5-м туре группового этапа Лиги конференций мячом.
Ветеран забил на 90-й минуте противостояния с Карабахом (2:2).
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Киприоты отобрали мяч на собственной половине, и сфера после серии единоборств оказалась у Хорди Гомеса. Испанец без лишних раздумий решился пробить с центрального круга и застал врасплох Магомедалиева. Этот гол спас Омонии ничью.
Отметим, что в октябре 2020-го Гомес установил рекорд Лиги Европы, наказав ПСВ голом с 56-ти метров. Ранее он защищал цвета Суонси, Уигана, Сандерленда, Блэкберна и других команд.
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