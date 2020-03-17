Экс-звезда АПЛ роскошным голом в Турции напомнил, что мог оказаться в Ювентусе

Бывший форвард Уигана и лондонского Фулхэма Уго Родальега заставил вновь говорить о себе, отличившись классным голом в турецкой Суперлиге.

Опытный нападающий Денизлиспора оформил настоящий шедевр, пока большинство европейских болельщиков вынуждены скучать из-за пауз в национальных чемпионатах.

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Родальега забил в 26-м туре Суперлиги и принес 3 очка своей команде в поединке против Генчлерберлиги (1:0). На 54-й минуте колумбиец с правого фланга в одно касание отправил мяч невероятным парашютом за шиворот киперу гостей.

Широкая публика об Уго Родальеге узнала зимой 2009-го, когда он перебрался на Туманный Альбион из мексиканской первенства. Он провел 3,5 сезона в составе Уигана и еще 3 года за Фулхэм. Затем начался турецкий этап карьеры колумбийского форварда, а на пике им интересовались Ювентус и лондонский Арсенал.