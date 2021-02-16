Бывший форвард английских Вест Бромвича и Ньюкасла Саломон Рондон снова будет выступать в российской Премьер-лиге.

Опытный латиноамериканец перешел в московский ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

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"Армейцы" арендовали Рондона у китайского Далянь Ифан. Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21. Рондон имеет опыт выступлений в России в 2012-2015 гг., когда защищал цвета казанского Рубина и питерского Зенита. В Северной Пальмире он стал чемпионом в кампании 2014/15. Далее в карьере венесуэльца были 4 сезона в АПЛ, а летом 2019-го нападающий оказался в Китае.

В сезоне-2020 Саломон Рондон провел 16 матчей в китайской Суперлиге, в которых забил 9 мячей.

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