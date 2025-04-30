Арсенал впервые с 2010 года добрался до полуфинала Лиги чемпионов, поэтому игра с ПСЖ на Эмирейтс была знаковой для клуба. Микель Артета даже записал эмоциональное обращение к фанатам, попросив о страстной поддержке. Впрочем, клуб не поддержал идеи фанатов, поэтому предматчевый перфоманс обошелся простым баннером с изображенной пушкой.

Арсенал – ПСЖ: легендарный бомбардир АПЛ указал на звезду "канониров", которая стоила поражения в полуфинале ЛЧ

Такое шоу разочаровало бывшего нападающего Астон Виллы и сборной Англии Габриэля Агбонлахора: "Фанаты Арсенала, ну же! Ваш тренер произносит большую речь, появляются болельщики Арсенала, а фанаты... Я не знаю, что это было. Это было ужасно. Это было так, будто мой семилетний ребенок сделал это в школе для проекта, принес на стадион и спросил, могут ли они это повесить. Это было стыдно. Они молчали. Я сидел и смотрел на это со словами: "ну же, это же полуфинал Лиги чемпионов". Посмотрите, что сделал Ливерпуль на Энфилде, что сделала Астон Вилла против ПСЖ. Им нужен человек с громкоговорителем за воротами, который будет говорить: "Пой, пой, пой"?

Я просто почувствовал, что тифози было стыдно (активным болельщикам – прим.), атмосфера была позорной, для полуфинала клуб должен был бы сделать гораздо больше. Это невероятно, как можно просто не создать атмосферу для своих игроков? Я видел Эдегора, Райю, Мартинелли несколько раз, Микеля Артету. Они как будто умоляли: "Пожалуйста, давайте споем? Дайте нам что-то, помогите". Вы должны охватить гораздо больше нижнего яруса, а не только немного с фанатским сектором. Это было ужасно. Это был итог ночи для Арсенала и их фанатов", – сказал Агбонлахор в программе talkSPORT Breakfast.

Напомним, "канониры" минимально уступили ПСЖ (0:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 7 мая.

Arsenal turned down the fans tifo design request to produce this monstrosity. Champions League semi-final and this was the best they could come up with? So disappointed. pic.twitter.com/6WBPKqXUS5 — Connor Humm (@TikiTakaConnor) April 29, 2025

ПСЖ удержал минимальную победу над Арсеналом в первом полуфинале Лиги чемпионов