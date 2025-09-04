Экс-звезда АПЛ продолжит карьеру в чемпионате Румынии
Клуж на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Куртом Зумой. Сроки соглашения не разглашаются. Последним клубом 30-летнего француза был саудовский Аль-Оруба, за который он отыграл 1 сезон.
Ранее Зума выступал за Сент-Этьен, Челси, Сток Сити, Эвертон и Вест Хэм. Он также провел 11 матчей за сборную Франции, в которых забил 1 гол.
В составе Челси Зума дважды становился чемпионом Англии.
