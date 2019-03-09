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Экс-защитник Зари Шунич сравнил российскую агрессию в Украине с распадом Югославии

11:47 13 Читати українською
Экс-защитник Зари Шунич сравнил российскую агрессию в Украине с распадом Югославии
Тони Шунич / РИА Новости

Защитник московского Динамо Тони Шунич поделился мыслями относительно украино-российских отношений. Ранее он выступал за луганскую Зарю.

"Для меня украинцы и русские – братские народы. Эта ситуация мне напомнила Югославию. Сейчас мы говорим на одном языке. Когда встречаю серба или другого бывшего югослава, как будто вижу брата.

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Мне очень непонятная нынешняя ситуация между этими странами. Не понимаю, как все так растянулось и не закончилось до сих пор. Надеюсь, что вражда закончится, и Россия с Украиной снова станут друзьями", – рассказал Шунич в интервью Sport24.

Напомним, Тони Шунич выступал за луганскую Зарю с февраля 2012 года по лето 2014-го.

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Тони Шунич Тони Шунич Динамо Москва Динамо Москва Россия
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