Экс-защитник Зари Шунич сравнил российскую агрессию в Украине с распадом Югославии

Защитник московского Динамо Тони Шунич поделился мыслями относительно украино-российских отношений. Ранее он выступал за луганскую Зарю.

"Для меня украинцы и русские – братские народы. Эта ситуация мне напомнила Югославию. Сейчас мы говорим на одном языке. Когда встречаю серба или другого бывшего югослава, как будто вижу брата.

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Мне очень непонятная нынешняя ситуация между этими странами. Не понимаю, как все так растянулось и не закончилось до сих пор. Надеюсь, что вражда закончится, и Россия с Украиной снова станут друзьями", – рассказал Шунич в интервью Sport24.

Напомним, Тони Шунич выступал за луганскую Зарю с февраля 2012 года по лето 2014-го.

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