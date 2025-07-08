Во вторник, 8 июля, в первом квалификационном туре Лиги чемпионов состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд

КуПС (Финляндия) – Милсами (Молдова) – 1:0

Гол: Руоппи, 73

Сабуртало (Грузия) – Мальме (Швеция) – 1:3

Голы: Рушевич, 86 – Бузанелло, 8, Гудйонсен, 58, Али, 71

Ноа (Армения) – Будучност (Черногория) – 1:0

Гол: Омар, 68

Левадия (Эстония) – РФШ (Латвия) – 0:1

Гол: Панич, 56 (п.)

Олимпия (Словения) – Кайрат (Казахстан) – 1:1

Голы: Пинто, 66 – Сатпаев, 59

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КуПС, который в чемпионате Финляндии идет на второй строчке, принимал молдавский Милсами. Хозяева владели подавляющим преимуществом на протяжении всей игры и имели несколько возможностей, чтобы выйти вперед. В середине тайма Пеннанен получил передачу в разрез между защитниками и закручивал в нижний угол, но кипер Милсами в падении сумел потянуть. В конце тайма Садику головой замыкал прострел с фланга и попал в перекладину.

После перерыва все тот же Пеннанен вышел один на один с вратарем молдован, но не сумел переиграть последнего. В конце концов на экваторе второй сорокапятиминутки Руоппи удалось поразить ворота соперника и принести своей команде справедливую победу.

Грузинский Сабуртало дома без шансов сгорел Мальме. Шведы вышли вперед уже на старте встречи благодаря голу экс-защитника СК Днепр-1 Габриэл Бусанелло. После перерыва Мальме забил во второй раз, а в середине второго тайма снял вопрос о победителе. Лишь за четыре минуты до завершения матча грузины смогли на гол престижа. Ответный матч в Швеции рискует стать формальностью.

Армянский Ноа одержал минимальную победу над черногорской Будучностью. Несмотря на серьезное преимущество хозяев команды практически не создавали голевых моментов и судьбу встречи решил единственный мяч, забитый после перерыва. К слову, черногорцев нынче тренирует скандальный экс-наставник Зари Ненад Лалатович.

Прошлогодний экс-соперник Динамо по Лиге Европы – РФШ – в балтийском дерби одолел Левадию. Первый тайм прошел без голов, а в начале второго хавбек эстонцев Айнсалу сыграл рукой в собственной штрафной и привез пенальти. Панич с отметки легко переиграл своего визави. В конце концов, все завершилось минимальной победой латвийцев.

В еще одном поединке люблянская Олимпия спасла ничью с казахским Кайратом. Команды обменялись голами на старте второго тайма и перед ответным матчем сохраняют одинаковые шансы на выход в следующую стадию соревнований.

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