Экс-защитник Шахтера с опытом выступлений в еврокубках продолжит карьеру в Металлисте 1925
21:20 - Читати українською
Харьковский клуб объявил о подписании очередного новичка.
Украинский защитник Михаил Рудавский перешел в Металлист 1925, сообщает официальный сайт харьковчан.
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21-летний защитник подписал с "желто-синими" трехлетнее соглашение. Пятый новичок команды Валерия Кривенцова будет выступать в составе слобожанцев под номером 5.
Напомним, Рудавский – воспитанник Шахтера. В составе "горняков" выступал за детскую и молодежную команды. В Юношеской лиге УЕФА сыграл 11 матчей. Прошлый сезон провел во второлиговом Волчанске (12 поединков).
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