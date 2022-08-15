Украинский защитник Михаил Рудавский перешел в Металлист 1925, сообщает официальный сайт харьковчан.

Металлист 1925 усилился экс-вингером Карпат

21-летний защитник подписал с "желто-синими" трехлетнее соглашение. Пятый новичок команды Валерия Кривенцова будет выступать в составе слобожанцев под номером 5.

Напомним, Рудавский – воспитанник Шахтера. В составе "горняков" выступал за детскую и молодежную команды. В Юношеской лиге УЕФА сыграл 11 матчей. Прошлый сезон провел во второлиговом Волчанске (12 поединков).

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