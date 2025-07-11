Венеция на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Бартолом Франьичем. Он перешел из Вольфсбурга на правах аренды до конца сезона с обязательством выкупа при соблюдении определенных условий.

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Франьич – воспитанник Динамо Загреб, который в Шахтере так и не заиграл. Он провел за "горняков" 8 матчей и забил 1 мяч. В январе Франьич вернулся в загребское Динамо.

"Я очень рад быть здесь, в Венеции, потому что верю, что это важный проект. Быть игроком "оранжево-черно-зеленых" – огромная возможность для меня. Хочу сказать болельщикам, что мы сделаем все возможное, как на поле, так и за его пределами", – отметил Бартол.

По итогам прошлого сезона Венеция вылетела из Серии А.

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