"Мы будем играть против чемпиона Украины. В любом случае, если будем выходить и бояться, нас просто съедят на поле.

"Шахтер утратил важные принципы игры": Каштру выделил главную опасность Мариуполя накануне матча УПЛ

Нужно выйти, никого не бояться и играть в свой футбол. Главное в этом матче – психология, чтобы молодые не перегорели, вышли и показали свой уровень. А нам, старшим, проверить себя на фоне такого соперника", – сказал Чоботенко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок между азовцами и "горняками" состоится уже сегодня, 10 апреля, в 14:00. Шахтер после 20-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ вторым, имея в своем активе 42 очка. Мариуполь с 21 пунктом – девятый.

Мариуполь – Шахтер: анонс матча УПЛ