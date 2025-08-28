"28 августа. 6:51 раздался звонок с маминого телефона, какой-то мужчина сообщил о страшном ДТП с участием моих родителей. Приехав на место, я не мог поверить, что это произошло. Я не верил до последнего, пока не увидел отца в разбитой машине.

Кубок Украины 2025/26: известны все пары 1/16 финала – кардинально разные соперники для Динамо и Шахтера

Тогда я начал осознавать, что его больше нет. Я до сих пор чувствую запах его крови на себе и пытаюсь понять, как так, Боже??? Ты его оберегал 10 лет войны! Целых 10 лет! Он прошел от Авдеевки до Мариуполя, был на передовых позициях. Был награжден орденом "за верность народу Украины", медалями "за освобождение Мариуполя" и президентской медалью.

А сейчас, когда он ушел на пенсию, ты решил его забрать от нас? Зачем? Сразу после войны ты сделал так, чтобы он заболел страшным недугом, мелкоклеточный рак легких. И тогда, когда мы были так рядом с ремиссией, ты решил его забрать! Существуешь ли ты тогда на самом деле?

Всю жизнь ездил за рулем и умер тоже, за рулем. Всегда был честным, настоящим мужчиной.

Искренне благодарю Виталия Юнгера из клиники Феофания и нашего врача Галину Владимировну, за то, что помогли продлить ему жизнь. Так же спасибо Вернидубу Юрию Николаевичу. Благодаря Вам отец смог увидеть нашу свадьбу, то как я забил гол за ЛНЗ (он очень радовался, когда я забивал голы и очень мной гордился) и пережить другие позитивные события. Покойся с миром отец", – написал Драмбаев.

Напомним, Драмбаев – воспитанник Шахтера. На правах аренды выступал за Мариуполь и бельгийский Зюлте-Варегем, а сезон 2023/24 провел в Осиеке. Также играл в составе Кривбасса.