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Экс-защитник Шахтера Данченко заинтересовал московские клубы

08:49 20 Читати українською
Экс-защитник Шахтера Данченко заинтересовал московские клубы
Олег Данченко / ФК Шахтер

Защитник Рубина Олег Данченко может сменить клубную прописку. За его выступлениями следят более именитые клубы.

Рубин может продать Олега Данченко в случае получения адекватного предложения. В сезоне 2019/20 украинец считается одним из лучших игроков в команде Леонида Слуцкого, а потому имеет шансы пойти на повышение. За игрой 25-летнего защитника следит ряд московских клубов, отмечает Business Online.

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Рубин в летнее межсезонье должен продать одного иностранца, чтобы придерживаться лимита на легионеров. Потенциальной "жертвой" может стать именно украинский защитник.

Ранее Данченко выступал в УПЛ в составе Черноморца и Шахтера. Летом прошлого года перешел в Рубин на правах свободного агента, а ранее успел поиграть в России в составе Анжи и Енисея.

Контракт защитника с Рубином рассчитан до 30 июня 2023-го. В текущем сезоне украинец провел 20 матчей и стал автором двух голевых передач.

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Украинцы за рубежом Олег Данченко Олег Данченко Рубин Рубин Россия Трансферы
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