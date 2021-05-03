Гости, в составе которых выступает украинец Артем Путивцев, в течение матча трижды выходили вперед, но Гурник каждый раз находил в себе силы отыграться, забив спасительный гол на 6-й компенсированной минуте.

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Путивцев забил второй гол Термалики, результативно подключившись на подачу с углового. В нынешнем сезоне это уже пятый забитый мяч украинского центрбэка. Артема можно назвать настоящим лидером команды, ведь он 5 раз выводил команду на матч с капитанской повязкой. Термалика сейчас возглавляет второй дивизион, имея хорошие шансы подняться в Экстраклясу.

К слову, Путивцев с февраля 2016 года выступает за Термалику, куда перебрался в статусе свободного агента после прощания с Металлистом. Защитник провел один полный матч в составе сборной Украины – тогда "сине-желтые" минимально одолели Кипр в спарринге.

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