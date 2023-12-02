Новым главным тренером Актобе стал Дмитрий Парфенов, сообщает официальный сайт "красно-белых".

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49-летний специалист подписал контракт с бронзовым призером казахского первенства до конца 2024 года.

Напомним, Парфенов – воспитанник одесского Черноморца, за который провел более полутора сотен матчей. В Украине также выступал за Днепр и киевский Арсенал. В составе сборной Украины сыграл 18 матчей. Тренерскую карьеру начал в 2012 году, возглавив юношескую сборную России. Позже тренировал Текстильщик, Тосно, Урал, тульский Арсенал и московскую Родину.

К слову, ранее СМИ сватали в Актобе нынешнего наставника Черноморца Романа Григорчука.

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