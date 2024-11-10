Казахстан, Премьер-лига, 26-й тур

Ордабасы – Елимай – 2:1

Гол: Пластун, 34, Ерланов, 58 – Свиридов, 78

Экс-форвард Динамо голом принес победу своей команде в Европе – видео решающего удара в дерби украинцев

На 34-й минуте Игорь Пластун открыл счет матча. После подачи с углового один из партнеров срезал мяч на передней штанге, и Пластун первым оказался на добивании, отправив круглого в ворота в одно касание.

После перерыва команда украинца увеличила свое преимущество. Соперник сумел сократить отставание, но это не изменило итоговый результат.

Эта победа принесла Ордабасу путевку в Лигу конференций на следующий год. Отметим, что экс-защитник сборной Украины стал также лучшим игроком матча.