Экс-защитник сборной Украины отметился голом в Европе, помог команде попасть в еврокубки – видео взятия ворот
Украинский защитник Игорь Пластун отметился забитым мячом в казахском первенстве.
Казахстан, Премьер-лига, 26-й тур
Ордабасы – Елимай – 2:1
Гол: Пластун, 34, Ерланов, 58 – Свиридов, 78
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На 34-й минуте Игорь Пластун открыл счет матча. После подачи с углового один из партнеров срезал мяч на передней штанге, и Пластун первым оказался на добивании, отправив круглого в ворота в одно касание.
После перерыва команда украинца увеличила свое преимущество. Соперник сумел сократить отставание, но это не изменило итоговый результат.
Эта победа принесла Ордабасу путевку в Лигу конференций на следующий год. Отметим, что экс-защитник сборной Украины стал также лучшим игроком матча.