Бывший защитник сборной Украины, а ныне – главный тренер запорожского Металлурга Владимир Микитин оценил рисунок игры "сине-желтых" и поделился прогнозом на матч квалификации к чемпионату мира-2022 против сборной Боснии и Герцеговины.

"Футбол в исполнении сборной Украины под руководством Андрея Шевченко был более предсказуем.

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Новый тренер – Александр Петраков делает ставку на, скажем так, вертикальный футбол, это когда с помощью нескольких передач преодолевается расстояние от своей штрафной до ворот соперника. Мне такой стиль больше импонирует. Хотя если соперник мастерски играет в отборе, действует компактно, то можно нарваться на острый контрвыпад. Поэтому владея мячом, нужно быть очень внимательным.

Как я оцениваю шансы подопечных Александра Петракова в битве с боснийцами? Думаю, что победим с минимальным преимуществом в счете. Тем не менее, у украинцев более ровный состав, и поддержку родных стен нельзя недооценивать. Тем более, что поединок пройдет во Львове – фартовом для нашей сборной городе", – рассказал специалист в комментарии Metaratings.

К слову, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало поединка в 21:45.

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