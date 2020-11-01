Сердце балтийской легенды перестало биться за десять дней до 37-летия, сообщает официальный сайт Литовской футбольной федерации.

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Жалюкас начал игровую карьеру в скромном Инкарасе, откуда перебрался в статусный Каунас в 2004 году. В 2006-2013 гг. он защищал цвета Хартса российско-литовского бизнесмена Романова, с которым завоевал Кубок Шотландии в сезоне 2011/12. Затем был неудачный вояж в Лидс в Чемпионшип и сезон с Рейнджерс. За национальную команду защитник играл в 2005-2016 гг., а профессиональную карьеру завершил в Жальгирисе.

В 2018-м у Марюсаа Жалюкас диагностировали боковой амиотрофический склероз – неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Похоронят экс-футболиста в родном Каунасе 5 ноября.

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