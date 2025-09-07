Кристиано Пиччини повесил бутсы на гвоздь. Он провел не очень яркую карьеру, поиграв за 12 клубов. Тем не менее, в сезоне 2018/19 он выиграл Кубок Испании в составе Валенсии.

Малиновский забил в товарищеском матче за Дженоа – пострадал именитый клуб из Франции

Пиччини провел 3 матча за сборную Италии, Дебютировав за команду в октябре 2018 года в контрольном матче против Украины (1:1). В той встрече он заменил во втором тайме Алессандро Флоренци. Также Кристиано сыграл за Италию в матчах с Польшей (1:0) и Финляндией (2:0).

Он играл за такие команды, как Фиорентина, Специя, Ливорно, Бетис, Спортинг, Аталанта, Црвена Звезда, Магдебург и Сампдория.

"Будет не легче, чем с Францией": Зинченко должен был бросать игрока, куцая скамейка запасных Реброва, раненый Азербайджан