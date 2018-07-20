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Экс-защитник Порту Рейес может продолжить карьеру в АПЛ или Турции

19 июля 23:43 11 Читати українською
Экс-защитник Порту Рейес может продолжить карьеру в АПЛ или Турции
Диего Рейес / Sports Illustrated

Бывший защитник Порту Диего Рейес попал в сферу интересов английских Вест Хэма и Ньюкасла, а также турецкого Фенербахче.

На 25-летнего защитника, который находится в статусе свободного агента, появились три претендента, сообщает Sky Sports.

По информации издания, Рейесом интересуются Вест Хэм, Ньюкасл и Фенербахче. На данный момент с конкретным предложением на агентов игрока выходили представители турецкого гранда.

Сезон 2017/18 Диего Рейес провел в составе Порту. За "драконов" мексиканец в прошлом чемпионате провел 23 матча, в которых забил 3 мяча. Центрбек должен был ехать на ЧМ-2018 в составе "Триколора", но получил травму перед стартом Мундиаля.

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