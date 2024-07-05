Левый защитник Ян Морговский продолжит карьеру в Буковине, сообщает официальный сайт черновчан.

Форвард Александрии официально перебрался в состоятельный клуб Первой лиги

25-летний футболист перешел в команду Валерия Кривенцова в статусе свободного агента и подписал соглашение на один сезон с возможностью продления еще на год.

Напомним, Морговский начинал в хмельницком Подолье в 2016 году. В феврале 2022-го перебрался в Полесье, с которым выиграл золотые награды Первой лиги. Отправлялся в аренду в Звягель, которому помог повыситься в классе. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

К слову, ранее Буковина объявила о подписании Даниила Голуба и Богдана Бойчука из Черноморца, Юрия Глущука из Эпицентра, Андрея Бусько из Металлиста и Андрея Андрейчука из Александрии.

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