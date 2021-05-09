Экс-защитник Олимпика перешел в последнюю команду чемпионата Казахстана
Украинский защитник Ризван Аблитаров через четыре месяца после ухода из донецкой команды нашел себе новый клуб.
Бывший защитник Олимпика Ризван Аблитаров пополнил состав Жетысу, сообщает официальный сайт казахской команды.
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32-летний защитник находился без клуба с января 2021 года, с тех пор как покинул донецкий коллектив. В команде из Талдикургана украинец будет выступать под 55-м номером. О сроках контракта не сообщается.
Напомним, у Ризвана уже есть опыт выступлений в чемпионате Казахстана – с 2017 по 2019 гг. он выступал за Атырау. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
Жетысу в турнирной таблице пока идет на последней строчке – в девяти матчах новая команда Аблитарова смогла набрать лишь одно очко.
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