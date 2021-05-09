Украинский защитник Ризван Аблитаров через четыре месяца после ухода из донецкой команды нашел себе новый клуб.

Бывший защитник Олимпика Ризван Аблитаров пополнил состав Жетысу, сообщает официальный сайт казахской команды.

Кравченко и Мельник продлили контракты с Кишвардой

32-летний защитник находился без клуба с января 2021 года, с тех пор как покинул донецкий коллектив. В команде из Талдикургана украинец будет выступать под 55-м номером. О сроках контракта не сообщается.

Напомним, у Ризвана уже есть опыт выступлений в чемпионате Казахстана – с 2017 по 2019 гг. он выступал за Атырау. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Жетысу в турнирной таблице пока идет на последней строчке – в девяти матчах новая команда Аблитарова смогла набрать лишь одно очко.

Наші за кордоном: Яремчук повернувся і забив, розкішний асист Маліновського, плюс іще один чемпіон у Європі