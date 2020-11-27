Антонио Валенсия стал игроком Керетаро. Соглашение с 35-летним эквадорцем начнет действовать с 1 января 2021-го, информирует официальный сайт мексиканского клуба.

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Валенсия перебрался в Керетаро на правах свободного агента. Срок контракта не разглашается. Последним клубом экс-игрока Манчестер Юнайтед был эквадорский ЛДУ Кито. К слову, последний сезон мексиканской Апертуры Керетаро завершил на предпоследнем, 17-м месте турнирной таблицы.

Напомним, Антонио Валенсия известен по выступлениям за Вильярреал, Уиган и Манчестер Юнайтед. В составе "красных дьяволов" провел 10 сезонов и дважды стал чемпионом Англии. Много поединков сыграл в статусе капитана команды. Покинул МЮ летом 2019-го, вернувшись на родину. За сборную Эквадора сыграл 98 матчей и забил 11 голов.

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