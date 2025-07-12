Экс-защитник Манчестер Юнайтед жестко разнес звезду команды: "Продайте этого парня!"
Бывший защитник Манчестер Юнайтед Пол Паркер прокомментировал игру Алехандро Гарначо.
Бывший игрок Манчестер Юнайтед Пол Паркер критически оценил игру аргентинского игрока "красных дьяволов" Антонио Гарначо. "Продайте этого парня. Ему надо двигаться дальше и наконец понять, что такое футбол. Это не гольф.
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Он должен смотреть на свою игру, а не играть роль кого-то другого. Он должен хотеть быть Гарначо, а не бывшим вингером МЮ, который играет за Португалию", – заявил Паркер в комментарии GOAL.
Паркера особенно возмутило качество завершения атак Гарначо: "У него ужасный последний пас и реализация моментов. Я бы сказал, что у меня лучший результативный вклад, чем у него. Он больше озабочен тем, как будет праздновать, чем самим голом".
Хотя Гарначо забил шесть мячей в прошлом сезоне АПЛ, он также неоднократно упускал свои возможности. Паркера не впечатлил даже эффектный гол через себя в ворота Эвертона, который признали лучшим в сезоне: "Он до сих пор живет за счет того удара. Но какие его сильные стороны? Он не очень быстрый, не выделяется дриблингом. Я действительно не знаю, в чем он силен", – заявляет Паркер.
По информации источника, сам Гарначо также выразил желание покинуть Манчестер Юнайтед – как и Рашфорд, Антони, Санчо и Малакия. Несмотря на отсутствие конкретных предложений, им интересуются Наполи и Челси. Итальянцы планируют предложить 45 миллионов евро, хотя клуб оценивает игрока в 60 миллионов.
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