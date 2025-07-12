Бывший игрок Манчестер Юнайтед Пол Паркер критически оценил игру аргентинского игрока "красных дьяволов" Антонио Гарначо. "Продайте этого парня. Ему надо двигаться дальше и наконец понять, что такое футбол. Это не гольф.

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Он должен смотреть на свою игру, а не играть роль кого-то другого. Он должен хотеть быть Гарначо, а не бывшим вингером МЮ, который играет за Португалию", – заявил Паркер в комментарии GOAL.

Паркера особенно возмутило качество завершения атак Гарначо: "У него ужасный последний пас и реализация моментов. Я бы сказал, что у меня лучший результативный вклад, чем у него. Он больше озабочен тем, как будет праздновать, чем самим голом".

Хотя Гарначо забил шесть мячей в прошлом сезоне АПЛ, он также неоднократно упускал свои возможности. Паркера не впечатлил даже эффектный гол через себя в ворота Эвертона, который признали лучшим в сезоне: "Он до сих пор живет за счет того удара. Но какие его сильные стороны? Он не очень быстрый, не выделяется дриблингом. Я действительно не знаю, в чем он силен", – заявляет Паркер.

По информации источника, сам Гарначо также выразил желание покинуть Манчестер Юнайтед – как и Рашфорд, Антони, Санчо и Малакия. Несмотря на отсутствие конкретных предложений, им интересуются Наполи и Челси. Итальянцы планируют предложить 45 миллионов евро, хотя клуб оценивает игрока в 60 миллионов.

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