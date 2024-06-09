Лионелю Месси удалось завербовать нескольких игроков в Интер Майами – Бускетса, Жорди Альбу, Луиса Суареса. Но повторить этот фокус с бывшим партнёром по сборной Аргентины ему не удалось.

Экс-защитник Манчестер Юнайтед и сборной Аргентины Маркос Рохо отказал Лионелю Месси в просьбе перейти в Интер Майами. "Лео позвонил мне, но не в качестве агента или посредника. Я говорил с Месси, и он рассказал мне о возможности перехода в Интер Майами. Представьте, что это значит для любого игрока! Но правда заключается в том, что меня убедили не покидать Боку Хуниорс, с которой я недавно продлил контракт.

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Единственное, что я сделал – рассказал Роману [Рикельме]. Я сказал, что, если я ему нужен, то останусь в Боке. Я не хотел уходить", – сказал Рохо в беседе с Radio La Red.

Напомним, что 34-летний левый защитник известен своими выступлениями за Эстудиантес, Спортинг, МЮ и Боку Хуниорс. Также в его карьере есть тёмное пятно – с 2010 по 2012-й год аргентинец играл на России и защищал цвета московского Спартака.

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