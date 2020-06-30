Экс-защитник Ливерпуля подвергся нападению – футболиста ограбили и проткнули ножом

Защитник Дерби Каунти Андре Уиздом пропустит ближайшие матчи своей команды.

На экс-футболиста Ливерпуля Андре Уиздома, который сейчас защищает цвета Дерби Каунти, напали на улице, сообщает издание Sky Sports.

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27-летний футболист вышел из машины и почувствовал удар сзади. Неизвестный несколько раз проткнул Андре ножом, ограбил и убежал. Уиздома сразу же доставили в больницу. Игрок находится в стабильном состоянии, а его жизни ничего не угрожает.

Напомним, Уиздом – воспитанник Ливерпуля. С 2012 по 2017 годы выступал за основную команду мерсисайдцев. В общем провел за "красных" 14 поединков. Выступал в аренде в Дерби Каунти, Вест Бромвиче, Норвиче и австрийском Зальцбурге. В 2017 году стал полноценным игроком Дерби Каунти. Кроме того Андре – чемпион Европы среди футболистов до 17 лет в составе сборной Англии.

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