Экс-защитник Ливерпуля и Лидса Маттео одолел смертоносное заболевание

Бывший центрбек сборной Шотландии Доминик Маттео признался, что излечился от рака мозга.

"Вчера я получил звонок, о котором просил в молитвах. Снимок моего мозга чистый.

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После шести месяцев страха, боли, реабилитации, операции и лечения я здоров! Это что-то невероятное! Больница LGI & St. James в Лидсе спасла мою жизнь. Они были просто невероятными. Слова "спасибо" никогда не будет достаточно!", – написал Маттео в своем Instagram.

Напомним, что ветеран осенью прошлого года был прооперирован из-за злокачественной опухоли в мозге. С тех пор он проходил полугодовую реабилитацию.

Доминик Маттео является воспитанником Ливерпуля и провел на Энфилде 7 сезонов. Еще 4 года он отдал Лидсу, а также выступал за Блэкберн и Сток Сити. Из-за проблем с алкоголем и азартными играми шотландец был объявлен банкротом. Также он работал на клубном канале Ливерпуля.