Бывший защитник Кристал Пэлас Мозес Свайбу организовал ряд договорных матчей, благодаря чему заработал более 1 миллиона фунтов. Об этом информирует Daily Mail.

В августе 2012 года Мозес Свайбу познакомился с сингапурским криминальным авторитетом Тан Сит Энгом, которого называли главой крупнейшего в мире синдиката по организации договорных матчей. Энг предложил футболисту участвовать в договорных матчах за денежное вознаграждение. Свайбу согласился из-за тяжелого финансового положения – по его словам, в Бромли, за который он выступал, ему платили всего 850 фунтов в неделю.

В обязанности Свайба, помимо влияния на результаты матчей, входило привлечение других игроков к участию в договорных матчах и раздача денег. По словам защитника, он принял участие в 9 договорных матчах и заработал в общей сложности более 1 миллиона фунтов. Он намеренно проигрывал нападающим в скорости и становился в "неправильное место" при ударах соперников, чтобы обеспечить нужный результат.

Свайбу получал деньги за договорные матчи в китайском ресторане на востоке Лондона, который был связан с синдикатом. Он подъезжал к заведению на машине, делал вид, что заказывает еду – и получал пакет с наличными.

После сезона в Бромли Свайбу решил завершить карьеру, чтобы самостоятельно организовывать договорные матчи. В 2013-м его задержали на встрече с посредниками и приговорили к 4 месяцам тюремного заключения.

На данный момент 36-летний Свайбу возглавляет консалтинговую компанию GameChanger360, которая информирует футболистов о вреде азартных игр. По словам Свайбу, он работает над "очисткой" спорта от договорных матчей.

Мозес Свайбу числился в составе Кристал Пэлас в сезоне 2007/08, но так и не сыграл за лондонскую команду.

