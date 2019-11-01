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Экс-защитник Карпат Тарасенко помог своей команде в Кубке Польши

11:18 15 Читати українською
Экс-защитник Карпат Тарасенко помог своей команде в Кубке Польши
Олег Тарасенко / Фото из открытых источников

Представители Украины продолжают проявлять себя на легионерском поприще.

Украинский защитник польского футбольного клуба Стомиль (Первая лига) Олег Тарасенко помог своей команды в матче 1/16 Кубка Польши против лидера Екстраклясы Вислы с Плоцка.

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Основное время команды закончили со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее были представители низшего дивизиона – 4:1. Успешно реализовал свою попытку и Олег Тарасенко.

Напомним, Олег перешел в Стомиль только этим летом. Предыдущими клубами украинца были Славутич, Буковина и ОПФК Черкащина. Имеет уроженец Черкасс отношение и ко Львову – с 2008 по 2010 гг. он выступал за молодежный состав Карпат.

Нынешняя команда Тарасенко – Стомиль – занимает седьмую строчку в Первой лиге Польши, имея в своем активе 22 очка после 15 сыгранных туров.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Олег Тарасенко Олег Тарасенко Легионерский хлеб Польша
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