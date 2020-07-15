Экс-защитник Карпат попал в сборную тура чемпионата Эстонии

Прошлый тур эстонской Высшей лиги не обошелся без удачных выступлений украинцев.

Украинский легионер Нымме Калью Андрей Маркович попал в символическую сборную тура Мейстрилиги, сообщает официальная страница турнира в социальной сети Instagram.

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В 12-м туре команда 25-летнего защитника в таллиннском дерби уверенно одолела Калев, а сам Маркович провел на поле все 90 минут. К слову, за Нымме Калью также играют украинцы Владислав Веремеев, Иван Лобай и Владислав Хомутов – два последних также сыграли полный матч, а Хомутов даже отметился голом.

Напомним, Маркович перешел в эстонский клуб в январе 2019 года из Карпат. В текущем сезоне провел за свою команду 21 поединок, в которых отдал одну результативную передачу.

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