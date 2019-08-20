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Экс-защитник Карпат Авелар: Когда играл в Украине, тренер отвез команду на военную базу, где мы стреляли из АК-47

15:18 63 Читати українською
Экс-защитник Карпат Авелар: Когда играл в Украине, тренер отвез команду на военную базу, где мы стреляли из АК-47
Данило Авелар / Tudo Timao

Бывший защитник Карпат Данило Авелар вспомнил времена выступлений за львовский клуб.

"Когда я играл в Украине, наш тренер отвез нас на военную базу, чтобы мотивировать нас. Мы стреляли из АК-47, а одному даже позволили выстрелить из базуки.

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Игра была на следующий день, и мы проиграли 0:5", – передает слова Авелара журналист Альберт Ортега в своем твиттере.

Напомним, Данило Авелар выступал в составе Карпат с 2010 по 2014 годы, оттуда его отдавали в аренду в Шальке и Кальяри. Добавим, что этим летом бразильский защитник перебрался из Торино в Коринтианс.

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