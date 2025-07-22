Трагическая новость шокировала футбольный мир и особенно Флоренцию, которая уже переживает потери Давиде Астори и Джо Бароне, не говоря уже о трагическом опыте Эдоардо Бове. Легенда Фиорентины Челесте Пин умер в возрасте 64 лет.

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Как информирует Gazzetta dello Sport, по предварительным данным, бывший защитник покончил с собой дома во Флоренции. Тревогу забил родственник, который некоторое время не получал от него вестей. На место происшествия прибыли скорая медицинская помощь и полиция.

Пин, который много лет проработал спортивным директором в небольших местных клубах, а теперь занимался недвижимостью, был ключевой фигурой в Фиорентине, где он отыграл девять сезонов, в том числе дойдя до финала Кубка УЕФА 1989/90, который команда проиграла Ювентусу. Он играл вместе с Роберто Баджо и Стефано Пиоли.

Также Пин поиграл за Перуджу, Верону, Сиену и молодежную сборную Италии, за которую провел 12 матчей.

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