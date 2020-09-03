Бывший защитник Днепра Дуглас может продолжить карьеру в недавно созданном СК Днепр-1.

Бразилец уже вылетел в Украину и прибудет в ближайшее время в расположение СК Днепр-1 для прохождения медобследования, сообщает сайт FCDnipro.com.

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Сейчас Дуглас находится в статусе свободного агента после разрыва контракта с бразильским Шапекоенсе.

Напомним, игрок выступал за Днепр с 2013 по 2016 годы. Забил 1 гол в 87 матчах, выходил с командой до финала Лиги Европы. Летом 2016 года на правах свободного агента перебрался в Сан-Паулу, в составе которого провел лишь 1 матч.

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