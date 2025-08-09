Экс-защитник Динамо забил три гола за четыре матча сезона в европейском чемпионате – ВИДЕО
Украинский центрбек Мирослав Мазур помог польскому клубу Хробры Глогув одолеть Лодзь.
Польша, Первая лига, 4-й тур
Храбрые Глогув – Лодзь – 2:1
Голы: Мазур, 54, Ибе-Торти, 60 – Левандовски, 59
В матче четвертого тура второго по силе дивизиона Польши Хробры Глогув принимал Лодзь. В стартовом составе хозяев вышел украинский защитник Мирослав Мазур. На 54-й минуте Мазур открыл счет в матче. Украинец классно "обманул" оборону Лодзя, пробив низом со штрафного.
Уже на 59-й минуте гости отыгрались, однако Ибе-Торти сразу же вернул преимущество Глогува. Клуб украинского центрбека одержал минимальную победу и сейчас находится на 5 месте Первой лиги Польши.
Стоит отметить, что в матче против Лодзи Мирослав Мазур забил свой уже третий гол в сезоне. Защитник является воспитанником киевского Динамо, в апреле этого года он перебрался в Хробры Глогува из литовского Жальгириса.