Экс-защитник Динамо забил победный гол-красавец в Европе – видео потрясающего дальнего удара
Александр Романчук помог Университати Крайова одержать четвертую подряд победу в чемпионате Румынии.
Чемпионат Румынии, 5-й тур
Университатя Крайова – Германнштадт – 1:0
Гол: Романчук, 31
Изгнанник Бартуловича может пополнить когорту украинцев в Турции – источник раскрыл потенциальный клуб игрока
В матче 5-го тура против Германнштадта, состоявшемся 10 августа, экс-защитник Кривбасса отметился решающим голом на 31-й минуте, который принес хозяевам важные три очка. Романчук оформил невероятный гол издали, точно попав в ворота соперников.
После перехода в румынский клуб Романчук принял участие в семи поединках и уже успел забить трижды, демонстрируя хорошую результативность для защитника.
Благодаря этой победе Университатя Крайова продолжает возглавлять турнирную таблицу с 13-ю баллами.
