Чемпионат Румынии, 5-й тур

Университатя Крайова – Германнштадт – 1:0

Гол: Романчук, 31

В матче 5-го тура против Германнштадта, состоявшемся 10 августа, экс-защитник Кривбасса отметился решающим голом на 31-й минуте, который принес хозяевам важные три очка. Романчук оформил невероятный гол издали, точно попав в ворота соперников.

После перехода в румынский клуб Романчук принял участие в семи поединках и уже успел забить трижды, демонстрируя хорошую результативность для защитника.

Благодаря этой победе Университатя Крайова продолжает возглавлять турнирную таблицу с 13-ю баллами.

