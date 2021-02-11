Экс-защитник Динамо стал игроком Пюника
Бывший защитник киевского Динамо Валерий Болденков нашел себе новую команду.
Украинский защитник Валерий Болденков стал игроком Пюника, сообщает официальный сайт армянской команды.
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К команде, которую тренирует бывший наставник Львова Егише Меликян, 26-летний футболист присоединился на правах свободного агента.
Напомним, Болденков – воспитанник киевского Динамо, где и начал профессиональную карьеру в 2011 году. С 2017 по 2018 годы выступал за молдавский Петрокуб, после чего присоединился к Волыни. В текущем сезоне провел за луцкую команду 8 матчей, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 125 тысяч евро.
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