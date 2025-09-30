Экс-защитник Динамо отметился автоголом на 90+3 – видео фейла украинца в матче против гранда
Коджаэлиспор проиграл Бешекташу (1:3) в седьмом туре чемпионата Турции. Результат и видеообзор матча смотрите на "Футбол 24".
Суперлига, 7-й тур
Бешикташ – Коджаэлиспор – 1:3
Голы: Силва, 4, Черни, 10, Сирота, 90+3 – Бингол, 50
"У меня будет разговор с Сиканом": наставник Трабзонспора прокомментировал гол украинца после травмы
Бешикташ без проблем обыграл Коджаэлиспор, в стартовом составе которого вышел с первых минут экс-защитник Динамо Александр Сирота. Украинец отметился забитым голом на 90+3 после подачи углового, правда, в свои ворота. Бешикташ спокойно на 10 минуте оформил перевес в два мяча. Коджаэлиспор гол забил во втором тайме, но хотя бы ничью вырвать не удалось.
Сирота провел на поле все 90 минут. Точность его передач составила 90%, он заблокировал один удар, совершил пять выносов и два перехвата.
Трабзонспор с Зубковым и Батаговым не смог обыграть Газиантеп – Онана сделал то, что не удалось украинцам (ВИДЕО