Суперлига, 7-й тур

Бешикташ – Коджаэлиспор – 1:3

Голы: Силва, 4, Черни, 10, Сирота, 90+3 – Бингол, 50

Бешикташ без проблем обыграл Коджаэлиспор, в стартовом составе которого вышел с первых минут экс-защитник Динамо Александр Сирота. Украинец отметился забитым голом на 90+3 после подачи углового, правда, в свои ворота. Бешикташ спокойно на 10 минуте оформил перевес в два мяча. Коджаэлиспор гол забил во втором тайме, но хотя бы ничью вырвать не удалось.

Сирота провел на поле все 90 минут. Точность его передач составила 90%, он заблокировал один удар, совершил пять выносов и два перехвата.

