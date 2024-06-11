Правый защитник Денис Балан покидает Верес, сообщает официальный сайт "красно-черных".

Лидер Вереса вызвал настоящий трансферный бум – за вингером выстроились польские, турецкие и украинские клубы

Контракт 30-летнего оборонца был рассчитан до 30 июня и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Напомним, Балан – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру. Успел поиграть за одесский Реал Фарма, черкасский Днепр, Черноморец, Ингулец, Кривбасс, чешский Таборско и словацкий Вион. К Вересу присоединился в январе 2023 года, после 3-месячной паузы без клуба. В прошедшем сезоне провел за ровенчан 19 матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

"Після Бучі я не уявляв, як далі у футбол грати": кеп Вереса про сейв №1, ідеал СаШо і Карпат, "гордость рускіх моряков"