Бывший защитник Динамо Данило Силва решил повесить бутсы на гвоздь, сообщает официальный сайт Лос-Анджелеса.

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Последней командой 33-летнего бразильца был именно американский клуб.

Напомним, с 2010 по 2017 годы Силва защищал цвета киевского Динамо, в которое перешел из бразильского Интернасьоналя за 4 млн евро. С "бело-синими" он дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка страны и один Суперкубок. В общем, в составе украинской команды сыграл 219 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 20 результативных передач.

Также Силва успел побегать в футболках Нью-Йорк Ред Буллз, Гуарани и Сан-Паулу.

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