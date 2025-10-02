– Анатолий Петрович, противостояние Барселоны и ПСЖ удалось?

– Несмотря на то, что в составах обеих команд из-за травм отсутствовали ряд исполнителей, индивидуальный и командный класс соперников был виден невооруженным глазом. Встретились две примерно одинаковые футбольные философии. Но в этой битве Луис Энрике оказался сильнее Ханса-Дитера Флика.

– Одну из главных ролей в этом поединке сыграл Илья Забарный. Не так ли?

– Без сомнения. Украинец потихоньку превращается в основного игрока Пари Сен-Жермен. Защитник здорово отыграл этот поединок. Он спасал, отдавал классные передачи, мог забить. Браво!

– Что ему помогает пока что безболезненно вливаться в новую для себя команду?

– Ему 23 года, но складывается впечатление, что на высоком уровне он выступает уже лет 10. На первое место я бы поставил его характер, у него великолепное техническое оснащение. А первой его передаче могут позавидовать большие мастера. Хороший отбор, подстраховка, все при нем. У него заложена база, с которой он может играть в любой команде. Это защитник европейского уровня, и это видно не только на клубном уровне, но и в матчах за сборную Украины.

– По оценкам многих статистических порталов Забарный стал одним из лучших в прошлой игре.

– Если украинский футболист идет в сравнении с лучшими игроками Европы, то это говорит о том, что мы можем только гордиться Ильей.

– За какое главное его футбольное качество вы бы взяли Забарного в свою команду?

– За первую передачу после отбора. У него великолепное видение поля. Также отмечу его спокойствие и хладнокровие, какой бы стрессовой ни была ситуация. Для его возраста – это феноменальная черта, – сказал Бессмертный для Sport.ua.

Напомним, ПСЖ одолел на выезде Барселону в матче второго тура основного этапа ЛЧ. Украинский защитник парижан Илья Забарный отыграл весь поединок.

