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Экс-защитник Динамо находится на просмотре в грузинском клубе, – СМИ

12:05 161 Читати українською
Экс-защитник Динамо находится на просмотре в грузинском клубе, – СМИ
Иван Трубочкин / соцсети

Бывший защитник Динамо Иван Трубочкин может продолжить карьеру в чемпионате Грузии.

Иван Трубочкин может стать игроком Динамо Тбилиси, повідомляє Динамомания.

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Отметим, что защитник является воспитанником киевского Динамо. Трубочкин находится в статусе свободного агента после разрыва соглашения с донецким Олимпиком в декабре 2019 года.

К слову, Иван до этого выступал за Умео (Швеция), Крумкачы (Беларусь), Арсенал-Киев и Черноморец.

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