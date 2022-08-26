Украинский защитник Сергей Чоботенко продолжит карьеру в Колосе, сообщает официальный сайт "хлеборобов".

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Сроки и условия контракта 25-летнего защитника с ковалевцами не сообщаются.

Напомним, Чоботенко – воспитанник запорожского Металлурга и Динамо. За киевлян дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году, однако за главную команду не сыграл ни одного матча.

В 2017-м перешел в Шахтер, где выступал за молодежку и отправлялся в аренду в Маируполь. С 2019-го – полноценный игрок азовцев. Зимой подписал предварительный контракт с СК Днепр-1, однако после ухода Игора Йовичевича в Шахтер был забракован днепрянами. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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