"30 июня истекает контракт с ЧФР Клуж? Transfermarkt несколько ошибается. Я в Клуже остаюсь до зимы. Мне нравится жить в Клуже, это комфортный город для жизни. В команде тоже чувствую себя хорошо.

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Да, мне нравится жить в Клуже, это комфортный город для жизни. В команде тоже чувствую себя хорошо. Возвращение? У меня было уже несколько достойных вариантов в течение последних лет из Украины, но я решил выбрать другой путь", – поделился Аусси в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что Аусси присоединился к ЧФР Клуж в январе 2024 года на правах аренды, однако сыграл за основную команду лишь 11 минут. Алан начинал выступать за Шахтер U-17, но позже перебрался в академию Динамо.

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