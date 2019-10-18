Экс-защитник Динамо Гавранчич: Если бы удалось дольше поработать с Лобановским, то меня купил бы Реал

Бывший защитник Динамо Горан Гавранчич вспомнил период выступлений за киевский клуб, а также выразил уверенность, что мог бы вырасти в игрока значительно более высокого уровня, если бы удалось дольше поработать под руководством Валерия Лобановского.

"Я не сильно слежу за современным футболом. Но Барселона пятилетней давности очень напоминала то Динамо конца 90-х, она была лидером. Мы сейчас говорим о том Киеве, который играл в полуфинале Лиги чемпионов.

Тренер Лобановский – великий человек! Я переходил в команду-мечту, которую боялись в Европе. С шикарной базой, всеми необходимыми условиями. Это была награда, которую я получил за усердную работу в Сербии.

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В свое время, меня хотели купить клубы Германии, но я не хотел уходить из Динамо. Хотя, скажу честно, привыкнуть к нагрузкам Лобановского мне было очень трудно. Затем, через несколько лет, ты вспоминаешь эти нагрузки, когда выходишь на поле против мадридского Реала в Лиге чемпионов, где играет Роналдо, Фигу, Зидан, Рауль... И до 20 минуты счет уже 2: 0 в нашу пользу. Тогда все трудности кажутся наслаждением.

Я до сих пор считаю, что если бы Лобановский не ушел из жизни так рано, в будущем, меня, вероятно, купил бы Реал Мадрид. Я недолго с ним работал, но он многому меня научил. Многое могло бы быть по-другому. Думаю, что если бы у меня был шанс поработать с ним немного дольше, я был бы футболистом другого уровня", – цитирует Гавранчича fraza.ua.

Напомним, Гавранчич перешел в Динамо в январе 2001 года. Он выступал за киевский клуб в течение семи лет.

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