Кирилл Петров забил первый гол в новом сезоне за польскую Корону. Смотрите видео взятия ворот на "Футбол 24".

Польша, Экстракляса, 9-й тур

Легница – Корона – 2:2

Голы: Энрикес, 30, 80 (п.) – Луковски, 53, Петров, 83

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Украинский защитник Короны Кирилл Петров забил дебютный мяч в нынешнем сезоне. Жертвой украинца стала Легница, которая из-за гола нашего соотечественника потеряла два очка. 32-летний защитник вышел в основе и на 83-й минуте матча при счете 1:2 в пользу соперника сумел сравнять, завершив атаку после вбрасывания из-за боковой. Уже в добавленное время Кирилл "отличился" еще и "горчичником".

Напомним, этот гол стал дебютным для Петрова в нынешнем сезоне – украинец сыграл во всех девяти матчах польского первенства.

К слову, после 9-ти туров Корона идет в турнирной таблице Экстраклясы одиннадцатой, имея в своем активе 11 очков. От лидера – плоцкой Вислы – команда из Кельце отстает на 6 пунктов.

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