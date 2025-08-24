Суперлига, 3-й тур

Фенербахче – Коджаэлиспор – 3:1

Голы: Шкриньяр, 5, Браун, 51, Талиска, 66 – Петкович, 22

Моуринью получил очередного звездного новичка – Трубина запугивают игроком АПЛ, который стоил почти 40 млн евро

Александр Сирота впервые оказался в составе Коджаэлиспора. Команда украинца проиграла Фенербахче, который тренирует Жозе Моуринью.

Сирота провел на поле все 90 минут. Александр совершил два выноса, семь из 9 раз выиграл борьбу за позицию, создал один голевой момент, а точность его передач составила 87%. Впрочем, портал Sofascore поставил украинцу самую низкую оценку (5,9 балла).

Напомним, Сирота присоединился к Коджаэлиспору, перейдя из Динамо.