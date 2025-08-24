Экс-защитник Динамо дебютировал в матче против Моуринью – украинец создал момент, но стал худшим в команде
Коджаэлиспор проиграл Ференбахче (1:3) в третьем туре чемпионата Турции. Результат и видеообзор матча смотрите на "Футбол 24".
Суперлига, 3-й тур
Фенербахче – Коджаэлиспор – 3:1
Голы: Шкриньяр, 5, Браун, 51, Талиска, 66 – Петкович, 22
Моуринью получил очередного звездного новичка – Трубина запугивают игроком АПЛ, который стоил почти 40 млн евро
Александр Сирота впервые оказался в составе Коджаэлиспора. Команда украинца проиграла Фенербахче, который тренирует Жозе Моуринью.
Сирота провел на поле все 90 минут. Александр совершил два выноса, семь из 9 раз выиграл борьбу за позицию, создал один голевой момент, а точность его передач составила 87%. Впрочем, портал Sofascore поставил украинцу самую низкую оценку (5,9 балла).
Напомним, Сирота присоединился к Коджаэлиспору, перейдя из Динамо.